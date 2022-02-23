Латвийцам будет доступна новая вакцина от Covid-19 — Novavax

На следующей неделе у жителей Латвии появится возможность сделать прививку от Covid-19 вакциной Nuvaxovid от чешского производителя Novavax, которая была зарегистрирована в Европейском союзе (ЕС) в декабре 2021 года. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения.

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Точная информация о том, какие медучреждения будут предлагать Nuvaxovid для вакцинации, будет опубликована на сайте Министерства здравоохранения 28 февраля. Для того, чтобы узнать, будет ли эта вакцина доступна в практиках семейных врачей, пациентам необходимо связаться со своими семейными врачами.

Nuvaxovid — пятая вакцина, зарегистрированная и рекомендованная в ЕС для профилактики Covid-19. Это вакцина на основе белковых частиц, похожая технология используется в течение многих лет и во многих вакцинах. Например, в вакцинах от коклюша, вируса папилломы и гепатита В. Nuvaxovid содержит адъювант — вещество, которое помогает создать длительный и хороший иммунный ответ и снизить дозу антигена, используемого в вакцине. Это помогает снизить вероятность ожидаемых побочных реакций, а также защитить от вируса.

Вакциной Nuvaxovid смогут привиться жители в возрасте от 18 лет, между первой и второй прививкой необходимо соблюдать интервал в три-четыре недели. Новую вакцину Государственный совет по иммунизации также рекомендует в качестве бустера после вакцин AstraZeneca, Janssen, Pfizer или Moderna.

Исследования показали, что вакцина Nuvaxovid может защитить от различных вариантов коронавируса, в том числе от "дельты" и "омикрона".

Согласно результатам двух основных исследований, Nuvaxovid эффективно защищает от Covid-19 людей старше 18 лет. В обоих исследованиях участвовали более 45 000 человек. Эффективность вакцины составила примерно 90%.

Вакцинироваться от коронавируса можно как в практиках семейных врачей, так и в медучреждениях и пунктах вакцинации. Также по-прежнему проводится выездная вакцинация и вакцинация на дому для сениоров и жителей, которые по медицинским причинам не могут покинуть свое жилье.