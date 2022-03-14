Латвийцам доступны бесплатные консультации по освобождению от долговых обязательств
Foto: stock.xchng

17 марта по всей Латвии будет проходить ежегодный День судебных исполнителей. В этот день жители смогут получить бесплатные консультации по вопросам, связанным с освобождением физического лица от долговых обязательств и управлением долгами.

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28 июня 2021 года в Латвии появился закон об освобождении физического лица от долговых обязательств. Он предусматривает новое регулирование для тех, кто испытывает финансовые трудности и не в состоянии урегулировать свои долговые обязательства.

В соответствии с новым регулированием физические лица могли воспользоваться возможностью погасить свои долговые обязательства уже с 1 января 2022 года. Новое регулирование относится к долговым обязательствам в размере от 500 евро до 5 тысяч евро.

"В этом году мы уделяем особое внимание новому урегулированию, предусматривающему освобождение физических лиц от долговых обязательств. Это расширяет возможности для менее обеспеченных жителей освободиться от долгов: до сих пор дорогостоящая процедура банкротства была доступна для физических лиц, у которых задолженность — не менее 5 тысяч евро", — говорит председательница Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука:

"Должникам всегда следует помнить, что самый надежный и дешевый способ урегулирования задолженности — вовремя обратиться к судебному исполнителю. Сокрытие и избегание не решают проблему долговых обязательств, а наоборот, могут увеличить сумму долга", — отмечает Крука.

Бесплатные консультации, организованные Латвийским советом присяжных судебных исполнителей, можно будет получить 17 марта с 9.00 до 17.00:

  1. по телефону: 67290005
  2. по электронной почте: tidienas@lzti.lv
  3. в чате WhatsApp: 27840355
  4. в Facebook: facebook.com/LZTIP

Дни судебных исполнителей — инициатива Латвийского совета присяжных судебных исполнителей, которая появилась в 2016 году. Ее цель — предоставить более широкую информацию о работе судебных исполнителей в Латвии и дать людям возможность получить бесплатные юридические консультации по вопросам возврата долгов.

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