Латвийцам могут продлить сертификаты. Поэтапное ослабление ограничений. Жириновский — в больнице. 9 февраля: главное

Президент Латвии Эгил Левитс предлагает продлить латвийцам срок годности ковид-сертификатов. Министр здравоохранения представил план ослабления ограничений. Российский политик Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Латвийские саночники не оправдали надежд на Олимпийских играх в Пекине. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 9 февраля.

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С 15 февраля 2022 года вступает в силу закон о сроке действия ковид-сертификатов. По предварительным подсчетам, к этому времени срок действия сертификатов закончится примерно у 40 тысяч латвийцев. Впрочем, срок действия сертификатов могут продлить до начала весны.

С 15 февраля 2022 года вступает в силу закон о сроке действия ковид-сертификатов, поэтому Национальная служба здоровья призывает латвийцев своевременно проверить, до какого числа будут действовать их сертификаты, а также при необходимости сделать бустерную прививку.

Президент Латвии Эгил Левитс выразил мнение, что что срок действия сертификатов должен быть продлен с 15 февраля до 1 марта, ведь к середине февраля срок действия сертификатов истечет примерно у 40 тыс. латвийцев.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что уже на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание правительства для принятия решения о продлении действия ковид-сертификатов.

Кабинет министров 15 февраля собирается принять окончательную стратегию выхода из чрезвычайной ситуации и соответственно отменить ряд "ковидных" ограничений. Однако решение о продлении срока действия сертификатов, вероятно, придется принять раньше.

Картина дня

Снова более 11 000 случаев Covid-19. Скончались девять человек. Доля положительных результатов — 36,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6443,8 случая. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 476 730 жителей Латвии.

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