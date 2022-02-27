Латвийцам могут разрешить воевать на стороне Украины добровольцами
Foto: Latvijas armija

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня вечером, 27 февраля, единогласно поддержала поправки к Закону о национальной безопасности, позволяющие латвийцам воевать в качестве добровольцев на стороне Украины, сообщил агентству LETA председатель фракции Сейма "Новое единство" Айнар Латковскис.

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Комиссия попросит Сейм определить актуальность законопроекта, что позволит рассмотреть его только в двух чтениях. Сейм примет решение по этому вопросу на внеочередном заседании завтра, 28 февраля, в 9.00 часов.

Сейчас проблема связана со статьей 3-й Закона о национальной безопасности, в которой перечислены страны, в армиях которых может служить гражданин Латвии.

Закон о национальной безопасности запрещает гражданину Латвии служить в вооруженных силах, внутренней армии, военной организации, службе разведки или безопасности, полиции (милиции) или судебных учреждениях, созданных иностранным или другим субъектом международного права или его территорией, если только гражданин Латвии не находится на службе государства-члена Европейского Союза, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли, государства-члена НАТО, Австралии, Бразилии или Новой Зеландии или на службе государства, с которым Латвия заключила соглашение о признании двойного гражданства, а также о добровольчестве в стране другого гражданства (подданства), с которой установлено двойное гражданство в соответствии с положениями Закона о гражданстве.

В этот список стран, где могут служить латвийцы, планируется добавить Украину.

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