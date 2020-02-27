Латвийцам придется писать заявление, если они хотят получать информацию от учреждений не на государственном языке

Сейм поддержал сегодня во втором чтении законопроект, предусматривающий, что жители по своему желанию могут запрашивать у государственных и муниципальных учреждений информацию не только на государственном, но и на другом языке.

Данное предложение, как и другие, предусматривающие административные штрафы за нарушения в использовании государственного языка, вызвало на заседании Сейма острые прения. Депутат Юта Стрике пояснила, что конкретное предложение выдвинуто для того, чтобы людям не приходилось в принудительном порядке получать информацию не на государственном языке.

Поправки предусматривают наказание в том случае, если материал на иностранном языке направлено лицу без его запроса. Речь идет о проспектах, бюллетенях, каталогах или других материалах, разосланных физическому или юридическому лицу на иностранном языке наряду с государственным без запроса со стороны лица.

Наказанием за такое нарушение для физических лиц будет предупреждение или денежный штраф в размере от 35 до 140 евро, для должностных лиц — от 350 до 1500 евро, для юридических — от 140 до 1000 евро.