Латвийцам придется уживаться с шакалами — их отстрелу мешают правила ЕС

Латвийские леса активно обживают дикие животные, которые не типичны для латвийской природы. Так, на прошлой неделе в Селии в лесах под Субате был замечен золотистый шакал. Это инвазивный вид для Латвии, но избавиться от него вряд ли получится, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь" со ссылкой на специалистов.

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Как отмечает программа, в последнее время жители Латвии все чаще сталкиваются с не типичными для лесов страны животными. Так, в конце минувшей недели даугавпилсский ученый-орнитолог Индрикис Крамс на своей странице в сети Facebook рассказал о том, что под Субате ему повстречался золотистый шакал. В Латвии эти хищные животные относится к инвазивным видам. Тем не менее, по утверждению очевидцев, шакалы уже на протяжении трех лет обитают у озера Манделю в Краславе.

Как бы там ни было, но с появлением этих и других хищников в Латвии жителям придется считаться, рассказывает руководитель Южно-латгальского лесничества LVM Алдонис Утинанс. Он подчеркивает, что в Латвии образовалась стабильная популяция медведей — именно здесь они уже обзаводятся потомством. В том числе и в Латгалии.

"Медведь для человека, конечно, опасен, но летом, когда человек идет за ягодами или грибами, медведи тоже боятся людей", — отмечает специалист.

В свою очередь представитель Латвийской ассоциации охотников Виктор Фрилиньш прокомментировал рост популяции шакалов. Он призывал не нагнетать ситуацию — пока все не так страшно.

"Шакалы в охотничьем законе являются инвазивной породой, и охотники могут отстреливать их с 15 июля по 31 марта", — пояснил Фрилиньш.

Охотник уверены, что поголовье шакалов нужно держать в Латвии на нулевом уровне. Но отстрел шакалов в Европе находится под строгим контролем, так что придется научиться сосуществовать и с ними.

Специалисты отмечают, что, отправляясь в лес, человек должен принимать, что не он там хозяин. Следовательно, меры предосторожности и безопасности он должен соблюдать безукоризненно. Мы в Латвии так привыкли жить в безопасном лесу, что, когда в поле зрения человека появляется медведь, то некоторые достают смартфон и начинают фотографировать, забывая о том, что это может закончиться трагедией, отмечают Виктор Фрилиньш и Алдонис Утинанс.

Помня о том, как недавно под Екабпилсом волки загрызли практически всю отару овец, Алдонис Утинанс отметил, что подобные случаи могут повториться. Поэтому людям необходимо научиться сосуществовать с дикими животными.