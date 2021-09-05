Латвийцев по-прежнему атакуют осы: пожарные просят решать проблему самостоятельно
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Жители Латвии по-прежнему жалуются на повышенную активность ос и других насекомых. Латвийская пожарно-спасательная служба (VUGD) напоминает, что домовладельцы должны позаботиться о безопасности жилья самостоятельно.

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Жалобы на ос в доме поступают в VUGD, однако служба не занимается уничтожением насекомых или грызунов. За безопасность дома отвечают сами жители или домовладельцы. Пожарно-спасательная служба помогает нейтрализовать осиные гнезда только возле общественных организаций: детских садов, школ и больниц.

Жители дома должны следить за тем, чтобы на месте старых гнезд не начинали появляться новые, и вовремя обращаться за помощью. В Латвии осиные гнезда уничтожают частные предприниматели, и это нужно делать поздней осенью, когда насекомые впадают в спячку.

Пожарно-спасательная служба просит не провоцировать насекомых и закрывать окна, а также не приближаться к осиным гнездам самостоятельно. Если от укуса осы начинается ярко выраженная аллергическая реакция, нужно срочно обращаться в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113.

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