Латвийцев предупреждают: незаконно выбрасывающих мусор найдут по записям камер и содержимому мешков

Занимающееся отработкой мусорных отходов предприятие ZAAO призвало жителей Латвии во время чрезвычайной ситуации с Covid-19 быть особенно ответственными и выбрасывать отходы лишь тех местах, где это разрешено.

Пакеты с мусором нельзя оставлять на земле возле контенеров или урн. Также нельзя оставлять отходы возле ограждений, заборов. Особо грубое нарушение — когда мусор вывозят в лес или другую зеленую зону и сваливают там.

"Самоуправления все чаще устанавливают в публичных местах камеры видеонаблюдения для того, чтобы фиксировать незаконных выкидывателей мусора. Зачастую удается выявить хозяев оставленных пакетов с мусором благодаря найденной в мешках информации, которая свидетельствует о личности владельца отходов. Выявленная информация вместе с фотофиксацией передается муниципальной полиции для рассмотрения нарушения и наложения штрафа", — приводит LETA предупреждение ZAAO.