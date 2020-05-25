Латвийцев призвали в знак протеста каждый день в 18:00 громко стучать в кастрюлю

Латвийское общество ресторанов (LRB) объявило о начале акции #katlurevolūcija (#кастрюльная революция), чтобы "напомнить перед выборами политикам о всех невыполненных обещаниях врачам, учителям, работникам культуры и предпринимателям".

Протест общества и напоминание политикам, согласно задумке организаторов, должны выражаться в том, что с 25 мая ежедневно латвийцы должны в 18:00 "громко и смело стучать в кастрюли и сковороды".

Отметим, что ближайшие выборы в Латвии — внеочередные выборы в Рижскую думу, намеченные на 29 августа. Однако в призыве содержится указание на невыполненные или выполненные частично правительством и Сеймом, а не Рижской думой, обещания. Ближайшие выборы в Сейм состоятся в 2022 году.