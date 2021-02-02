Латвийцев призвали зачитывать гимн Латвии искусственному интеллекту, чтобы научить его распознавать уровень владения текстом
Foto: LETA

Управление по делам гражданства и миграции в сотрудничестве с SIA Tilde и SIA AA Projekts начало разработку электронного помощника для самостоятельной проверки языковых навыков и знаний, необходимых для получения гражданства Латвии. В частности, система распознавания речи поможет оценить свои знания государственного гимна.

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Как пояснили Delfi в компании Tilde, технологии работы с речью позволят распознавать грамматически правильный латышский язык — в том числе и то, насколько правильно человек зачитывает гимн Латвии.

"Система распознавания речи в скором времени поможет людям других национальностей в подготовке к экзамену для натурализации — для самостоятельной проверки языковых навыков и знаний, необходимых для получения гражданства Латвии", — рассказали в Tilde.

Однако данная система искусственного интеллекта еще должна научиться различать уровень владения языком, поэтому Tilde призывает всех, для кого латышский язык не является родным, принять участие в обучении системы. Для этого нужно зачитать государственный гимн Латвии на сайте www.ierunahimnu.lv.

"Это будет особенно ответственным заданием для системы распознавания речи компании Tilde, поэтому ей нужно помочь в освоении сотен различных образцов голоса, в которых разные люди произносят текст государственного гимна", — подчеркивают в компании.

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