Латвийцев призвали заполнить онлайн-анкету и рассказать о своих отношениях с алкоголем во время пандемии

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит жителей Латвии принять участие в международном опросе об опыте употребления алкоголя во время пандемии Covid-19.

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"Реагируя на пандемию, правительства по всей Европе ввели ряд политических установок, которые изменили уклад жизни общества. Возможно, эти перемены повлияли и на привычки, связанные с употреблением алкоголя. Цель данного опроса — выяснить произошедшие изменения", — пояснили агентству LETA в SPKC.

Анкету, которая находится здесь, могут заполнить люди, достигшие возраста 18 лет. Участие добровольное, а содержащаяся в ответах информация останется конфиденциальной.