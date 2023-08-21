Латвийцев призывают помочь подготовиться к школе менее обеспеченным семьям

Жителей Латвии приглашают поддержать малообеспеченные латвийские и украинские семьи беженцев до 27 августа, пожертвовав новые школьные принадлежности и финансовые средства для подготовки детей к новому учебному году. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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Подготовить ребенка к школе всем необходимым – это не только весьма хлопотно, но и требует значительных финансовых расходов. В среднем бюджет на приобретение всех необходимых школьных принадлежностей и формы может составить 100-200 евро на одного ребенка. Особенно затруднительна подготовка к школе для наименее защищенной части общества – малообеспеченных многодетных семей, а также для семей украинских беженцев, которые нашли убежище в Латвии.

Чтобы помочь таким семьям подготовить ребенка к новому учебному году, уже четвертый год подряд организуется благотворительная акция "Поможем подготовиться к школе вместе!"

"До 27 августа приглашаем тех, кто может предоставить помощь, в торговые центры Akropole Alfa или Akropole Riga, где вещи можно оставить в специальных коробках для сбора пожертвований с надписью Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā! Деньги можно перечислить через портал Ziedot.lv. Рюкзаки и школьные сумки, канцелярские товары, пеналы, а также принадлежности для уроков рисования занимают первое место в списке самых необходимых вещей. Также всегда актуальны бутылки для воды многоразового использования и ланч-боксы, и ещё парадная одежда, спортивные костюмы и обувь. Что касается вещей, огромная просьба жертвовать новые или почти новые вещи. Это касается праздничной или спортивной одежды – она должна быть качественной. Такая же просьба к обуви, особенно необходима для школьников спортивная и сменная обувь. Она должна быть новой, а не поношенной. Важно понять, что ни одно пожертвование не будет лишним. Два или пять евро, пять ручек или пенал – все эти пожертвования очень важны", — говорит руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментыня-Смилдзиня.

Она добавила, что несмотря на экономические вызовы, с которыми сталкиваются в этом году многие семьи, люди готовы помочь тем, кому еще труднее. Часто в такой помощи нуждаются не только малообеспеченные семьи.

"Мы наблюдаем в этом году интересную тенденцию - родители стали более отзывчивыми. Несмотря на то, что у многих из них у самих финансовые трудности, все равно они готовы помочь. Именно потому, что знают, как трудно подготовить ребенка к школе, и понимают, что другим еще труднее", — отмечает организатор.

Данные исследования, проведенного Akropole, свидетельствуют, что 41% жителей Латвии могут выделить до 100 евро на подготовку ребенка к школе, 32% указали от 100 до 250 евро, и только 8% указали бюджет от 250 до 500 евро.

В свою очередь представитель Ziedot.lv Илзе Ошане напоминает, что за помощью нуждающиеся семьи могут обращаться в том числе и в местные самоуправления.

"Потому что многие самоуправления предоставляют помощь семьям, попавшим в трудное положение, с подготовкой детей к школе. С теми же семьями, которые обратились в Ziedot.lv, мы связываемся, выясняем ситуацию и потом предоставляем им специальные подарочные карты на приобретение необходимых канцелярских товаров и школьных принадлежностей в книжных магазинах Zvaigzne, Jānis Roze и других", — указывает Ошане.

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Пожертвованные вещи, в частности одежда, обувь, школьные сумки и рюкзаки с помощью партнеров будут развезены подавшим заявки по всем регионам Латвии.