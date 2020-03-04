Латвийцев успокаивают: в больницах не предвидится дефицита защитных средств и медикаментов от коронавируса

В настоящее время дефицит защитных средств и медикаментов в связи с распространением вируса "Covid-19" не прогнозируется, заявил в интервью газете Diena член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.

"Другое дело, что у нас нет достаточного количества аппаратуры, но этот вопрос рассмотрен в правительстве, и необходимые средства будут выделены", — сказал представитель больницы.

Он также напомнил, что у каждой больницы есть установленное количество пациентов в год, за лечение которых платит государство. Если это количество больных значительно вырастет, больнице потребуется дополнительное финансирование.

Вишняков добавил, что для ограничения разного рода эпидемий в Латвии давно уже разработаны нормативные акты, предусматривающие определенный порядок действий. Каждое государственное и муниципальное учреждение знает свои обязанности по ограничению инфекции.

"У нас есть профессиональные инфектологи, которые знают, как действовать и работать в таких случаях. Также ведется регулярный обмен информацией с зарубежными коллегами", — сказал Вишняков.