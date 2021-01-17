Латвийцу не пересадили почку, потому что его дочь — контактное лицо Covid-больного

У 29-летнего Мартиньша Чампса — тяжелая форма почечной недостаточности. Ранним утром 12 января он получил хорошую новость — нашли подходящего донора для трансплантации. Однако операцию пришлось отложить. Дочь Мартиньша в детском саду стала контактным лицом заболевшего Covid-19. Хотя молодой человек оказался контактным лицом только опосредованно, операция настолько серьезна, что ее решили не проводить, сообщает Latvijas Radio.
Мартиньш физиотерапевт, он ведет активный образ жизни: каждый день ездит на велосипеде, катается на беговых лыжах. Утром 12 января он катался на лыжах. Ему позвонили и сообщили, что найден подходящий донор для трансплантации. Мартиньш обрадовался, а потом вспомнил, что его дочка — контактное лицо заболевшего Covid-19. Он сообщил об этом в следующем телефонном разговоре. После согласования вопроса с хирургом было решено, что это препятствие в данном случае.
Тем не менее, у Мартиньша нет претензий к медикам. Если бы он заболел, принимая после операции подавляющие иммунитет препараты, болезнь протекала бы очень тяжело, и могла бы угрожать жизни.
Но история не про обиды и претензии к медикам. Мартиньш очень хорошо понимает, почему операция не могла состояться — если бы молодой человек все же заболел и после операции принимал подавляющие иммунитет медикаменты, болезнь протекала бы очень тяжело — и могла бы даже угрожать жизни. Если он на кого и в обиде, то на безответственных соотечественников, которые не соблюдают эпидемиологические нормы, распространяют вирус, за что остальные платят огромную цену.
По словам Яниса Юшинскиса, врача-трансплантолога Университетской больницы им.П.Страдиня, отказывать кому-то в трансплантации из-за риска Covid-19 пришлось впервые. Однако в случае Мартиньша есть возможность подождать: поддерживать состояние пациента стабильным помогает диализ, который делают 4 раза в день.
Врачи не берутся сказать, сколько Мартиньшу придется ждать следующего звонка. Но необходимо помнить — каждую возможность предоставляет чья-то смерть. Поэтому важно, чтобы люди давали согласие на использование их органов после кончины. Почку, которую сперва предложили Мартиньшу, пересадили кому-то другому.