Латвийцы чаще всего предстают перед судом за кражи и пьяную езду

В этом году жители Латвии чаще всего представали перед судом за кражи и управление автомобилем в нетрезвом виде, свидетельствует обобщенная Судебной администрацией информация.

По 180-й статье Уголовного закона — за кражу или мошенничество в небольшом объеме — до 18 декабря этого года перед судом предстали 1655 человек, 1262 из которых уже имели судимость. Среди этих людей была 241 женщина. Большая часть или 907 человек из них были в возрасте от 30 до 49 лет.

В 798 случаях суд приговорил этих преступников к принудительной работе, а в 435 случаях — к краткосрочному заключению.

В то же время по 262-й статье Уголовного закона — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения — перед судом предстали 1116 человек, в том числе 36 женщин. Из них 422 человека уже имели судимость. Возраст большей части людей, совершивших правонарушения, предусмотренные 262-й статьей Уголовного закона, также составлял от 30 до 49 лет.

За управление автомобилем в нетрезвом виде суд также чаще всего приговаривал людей к принудительным работам — примерно в 787 случаях. В свою очередь краткосрочное лишение свободы применялось в 115 случаях.