Латвийцы могут столкнуться с проблемами при въезде в Беларусь из-за ремонта дороги

Латвийцы могут столкнуться с дополнительными проблемами при въезде в Беларусь из-за ремонта дороги на участке возле пункта пропуска "Патерниеки" (сопредельная белорусская "Григоровщина"). На границе будут менять дорожное покрытие, предупредили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

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Как сообщает источник, с 1 июля в пункте пропуска "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе будут менять часть дорожного полотна на бетонное покрытие.

"В этой связи на погранпереходе организуется реверсивное движение транспорта", — предупредили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Кроме того, сообщается, что 6 и 7 июля с 9 до 14 часов в пункте пропуска "Твярячюс" ("Видзы") на литовско-беларусской границе будет прекращено движение всех видов транспортных средств в связи с заменой асфальтового покрытия.

Водителям советуют обращать внимание на временную схему организации дорожного движения и учитывать требования дорожных знаков.