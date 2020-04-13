Латвийцы набрали "быстрых кредитов" на 800 млн евро: собирают подписи за ограничение взыскания долгов

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за ограничение взыскания долгов во время чрезвычайного положения.

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Автором инициативы выступает Янис Винтерс. По его мнению, необходимо внести изменения в процесс взыскания задолженностей и платежей по кредитам в период объявленной в связи с Covid-19 чрезвычайной ситуации.

Винтерс подчеркивает, что в настоящий момент жители Латвии по одним только "быстрым кредитам" задолжали 800 млн евро. "Если предположить, что их ставки составляют более 90%, запланированные на амортизацию кризиса 2 млрд не помогут даже вернуть быстрые кредиты, не говоря об остальных. Необходимо, чтобы деньги для разогрева экономики действительно дошли до жителей, а не ушли из латвийской экономики через банки и предприятия по взысканию долгов", — заявляет автор инициативы.

Он предлагает внести в законы изменения, чтобы на время чрезвычайного положения ввести кредитные каникулы в отношении взятых в Латвии займов, а также ограничить деятельность судебных исполнителей.