Латвийцы начинают всеменьше волноваться насчет Covid-19: помогают чтение, сон и занятия спортом

Продолжает уменьшаться вызванное Covid-19 волнение жителей Латвии, которое с конца марта упало примерно на 23 процентных пункта, свидетельствуют результаты проведенного компанией Kantar в начале мая опроса.

Во время предыдущего опроса, проведенного к конце марта, 66% респондентов выразили беспокойство в отношении Covid-19, а в начале мая только 43% опрошенных латвийцев дали такой ответ. С 67% в конце марта до 56% в начале мая уменьшилось также число жителей, которые заявляют, что вызванная распространением нового коронавируса ситуация оказала влияние на их быт.

Так как период изоляции длится уже второй — а во многих странах и третий месяц, люди по всему миру вырабатывают новые привычки, таким образом восстанавливая некий баланс в жизни, поясняет Kantar. Более 40% людей по всему миру и 56% жителей Латвии заявляют, что преодолевают связанные с новым положением вещей сложности путем более частых занятий спортом, чтения и сна. Более 50% респондентов по всему миру и 57% респондентов в Латвии сообщили что стали более правильно питаться и пробуют новые рецепты.

Данные глобального исследования "Kantar" также показывают, что электронная коммерция в мире в течение ближайшего года может обогнать розничную торговлю. Почти каждое третье домохозяйство в мире (32%) и 40% домохозяйств с детьми во время пандемии увеличили траты на электронную коммерцию.

33% домохозяйств по всему миру считают, что в будущем количество онлайн-покупок увеличится. В свою очередь в Латвии отмечается обратная тенденция — 49% опрошенных заявили, что с радостью возвращаются к очным покупкам. Согласно результатам опроса, латвийцы избегают покупок в интернете главным образом потому, что совершение покупок в розничном магазине им кажется более удобным и простым. Такую позицию высказали 63% респондентов.

По результатам опроса, во время пандемии доходы уже уменьшились у 45% домохозяйств по всему миру, а 26% домохозяйств ожидают изменения доходов в будущем. В Латвии 63% жителей заявили, что распространение коронавируса оказало влияние на их финансовое положение, 34% опрошенных заявили, что это уже произошло, а 29% — что ожидают этого в будущем.

Жители Латвии обращают все большее внимание на цены. Этот показатель вырос с 57% в конце марта до 62% в начале мая.

Новейшее исследование Kantar в Латвии было проведено с 6 по 9 мая, участие в опросе приняли 700 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Следующий опрос Kantar состоится в конце мая.