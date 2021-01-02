Латвийцы написали 30 жалоб, связанных со сферой общественного здоровья
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С 9 ноября, когда в стране была объявлена чрезвычайная ситуация, Инспекция здравоохранения получила 30 жалоб в области общественного здоровья, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям инспекции Майра Калниня.

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Рассмотрение восьми из 30 заявлений еще не окончено. Жители жаловались в инспекцию на несоблюдение требований дистанцирования и требований об использовании средств индивидуальной защиты, а также нарушения в работе спортклубов и салонов красоты.

Калниня сообщила, что в трех случаях информация передана для дальнейшего рассмотрения в Госполицию.

В период чрезвычайной ситуации было получено 23 жалобы на нарушения требований эпидемиологической безопасности в связи с Covid-19 в здравоохранении. Были получены жалобы на проведенные и не проведенные в больницах тесты, на возможное инфицирование Covid-19 в больнице, невозможность связаться с госпитализированными родственниками или врачами и др.

Также поступали жалобы о нарушениях предоставлении амбулаторных услуг, Например, на то, что пациенты или медики отказываются использовать средства индивидуальной защиты, на несоблюдение дистанции и невозможность связаться с врачом по телефону.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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