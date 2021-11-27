Латвийцы назвали причины, почему попадаются в сети телефонных мошенников

91% жителей Латвии уверен, что знает, как правильно действовать, если позвонили телефонные мошенники. В то же время одной из самых распространенных причин, почему люди все же попадаются в их сети - является уверенность в том, что с ними это уж точно никогда не произойдет. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в ноябре компанией Bite совместно с Norstat Latvija.

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Согласно проведенному опросу, 56% жителей уверены, что знают, как действовать, если позвонил телефонный мошенник, в свою очередь, 35% ответили, что "скорее знают". При этом 9% респондентов признались, что понятия не имеют, что делать. Интересно, что меньше всего о том, как правильно себя вести в подобной ситуации, знают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

На вопрос, почему, на их взгляд, латвийцы попадаются на удочку преступников, опрошенные назвали три главных причины: люди не знают, что поставщики услуг, например, банки, не запрашивают у клиентов личную информацию по телефону (этот вариант выбрали 46% опрошенных); часть людей ошибочно полагает, что с ними такое никогда не произойдет, поэтому игнорирует информацию об этом (46%); мошенники выбирают настолько хитрые методы, что легко "клюнуть" (43%). Среди причин был назван также тот факт, что люди учатся только на своих ошибках (33%), а также отсутствие информации о том, что в Латвии орудуют телефонные мошенники.

"Данные опроса показывают, что необходимо продолжать образовательную деятельность, рассказывая о том, какие данные нельзя разглашать по телефону. Также важно снова и снова рассказывать о методах, которые используют преступники, чтобы выманить деньги. При этом стоит отметить, что эти методы постоянно совершенствуются и их становится все труднее распознать. В последнее время мошенники звонят с реальных латвийских номеров и их истинный владелец даже не знает об этом. Когда человек перезванивает, трубку поднимает всегда истинный владелец номера и очень удивляется, что с его номера был совершен звонок", - рассказывает представитель Bite Уна Ахуна-Озола.

В свою очередь, в Эстонии появилась новая схема: при звонке получатель сначала слышит записанное на эстонском языке сообщение "Здравствуйте! Вам звонят из банка, сейчас весь эстонскоговорящий персонал занят, поэтому с вами связался русскоговорящий работник". После этого в разговор вступает русскоговорящий преступник. В Латвии этот метод еще не практикуется, тем не менее людей призывают быть осторожными и бдительными.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, специалисты советуют: