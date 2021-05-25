Латвийцы назвали самые серьезные угрозы безопасности

Наиболее серьезными проблемами безопасности в стране латвийцы считают коррупцию, пандемию коронавируса и финансовые преступления, свидетельствуют данные опроса, проведенного Министерством внутренних дел (МВД) в сотрудничестве с исследовательской компанией Latvijas fakti.

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По мнению жителей Латвии, самой острой проблемой безопасности в стране является коррупция, которую отметили 74% респондентов. 71% опрошенных признали актуальной проблемой пандемию Covid-19, 70% - финансовые преступления, а 66% респондентов считают актуальными проблемами организованную преступность и киберпреступность.

Людей также беспокоят такие вопросы, как безопасность дорожного движения, торговля людьми и их эксплуатация, защита в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также приток иммигрантов или беженцев.

Что касается безопасности в местах проживания, 60% опрошенных латвийцев обеспокоены безопасностью детей, 52% - кражами, 51% - наркоторговлей, а 50% респондентов беспокоят люди в состоянии алкогольного опьянения.

Оценивая готовность к возможным чрезвычайным и нестандартным ситуациям, почти половина или 47% респондентов заявили, что они частично готовы к ним. 28% респондентов положительно оценили свою готовность к возможным чрезвычайным ситуациям, а 5% респондентов к нестандартным ситуациям не готовы.

В области общественной информации и коммуникации наиболее важными источниками информации по различным вопросам безопасности люди назвали новостные порталы. 53% населения получают информацию по вопросам безопасности на новостных порталах, 44% - на телевидении, 35% - на страницах служб безопасности в социальных сетях, а 30% респондентов - по радио.

Согласно результатам опроса, 87% опрошенных латвийцев считают, что Латвия - безопасная для проживания страна, для общества характерен высокий уровень доверия к различным службам безопасности, и люди положительно оценивают их уровень коммуникации.

70% опрошенных латвийцев в целом доверяют Государственной пожарно-спасательной службе, Управлению по делам гражданства и миграции и Государственной пограничной охране. Большинство населения также доверяет Государственной полиции.

О приложении "Моя безопасность" знает каждый второй участник опроса, его скачали 3% респондентов, однако 51% опрошенных заявили, что не знают об этом приложении.