Латвийцы ответили, зачем покупают контрабанду и сколько удалось сэкономить

Около 30% жителей Латвии не считают покупку контрабандных товаров чем-то зазорным. Об этом свидетельствует опрос центра SKDS, презентованный на национальном форуме по проблемам контрабанды "Борьба с контрабандой — вызовы и успехи".

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По словам директора SKDS Арниса Кактиньша, в 2019 году этот показатель составлял 26%, а в 2021 году — 32%. Одновременно растет число тех, кто не покупает контрабанду — в этом году так ответили 78%, а в прошлом — 77%.

Самым популярным контрабандным товаром по-прежнему являются сигареты — 7% опрошенных ответили, что сами покупали их, еще 9% отметили, что их покупали знакомые и друзья. На втором месте по популярности — топливо, в ходе опроса 3% респондентов признались, что приобретали его. В свою очередь, 2% респондентов покупали контрабандный алкоголь.

В ходе опроса выяснилось, что 20% знают, где достать контрабандные сигареты (количество знатоков уменьшилось на 8% по сравнению с 2021 годом), 11% знают, где купить контрабандный алкоголь (17% в прошлом году), а 8% знают, где залить в бак "левую солярку" (9% в прошлом году). Опрос этого года также показал, что 3% респондентов знают, где можно приобрести контрабандные электронные сигареты и никотиновые подушечки.

При этом 10% респондентов считают, что покупка контрабандных сигарет не является наказуемой, еще 20% считают, что "скорее ненаказуема". Интересно, что в 2013 году 46% опрошенных латвийцев не осуждали торговлю контрабандными товарами.

По-прежнему главной причиной, почему жители покупают контрабанду, является низкая цена — так ответили 90%. Сколько же удалось сэкономить? В течение месяца 19% респондентов, покупавших контрабанду, сэкономили 19 евро, 38% опрошенных — от 20 до 50 евро, а 13% ответили, что смогли сэкономить более 50 евро.

Впрочем, стоимость подделок — не единственная причина, почему их берут: 13% опрошенных отметили, что контрабандный товар по качеству ничем не уступает оригиналу, а для еще 10% подделку достать легче и удобнее, чем легальный товар.

Впрочем, есть и такие, кто покупает контрабанду назло государству — чтобы оно не получило доходы в виде налогов. В 2020 году таковых было 9%, в этом году уже только 5%.