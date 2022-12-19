Латвийцы пожертвовали 4954 продуктовых набора в продуктовые банки "Для сытой Латвии"

В рамках кампании продовольственного банка Paēdušai Latvijai (Для сытой Латвии) и сети магазинов Rimi жители Латвии пожертвовали 4954 продуктовых набора, которые помогут обеспечить питанием более 17 000 человек. Об этом агентству LETA сообщили представители Rimi Latvia.
В акции участвовало 48 магазинов Rimi — 10 декабря покупатели могли наполнять пакеты продуктами с долгим сроком хранения.
Больше всего продуктовых пакетов пожертвовали рижане — 2149 штук. В Видземе собрали 1308 таких наборов, в Латгале — 593, в Курземе 554 и 350 — в Земгале.
В октябре в такой же акции было пожертвовано 5057 наборов с продуктами.