Латвийцы пожертвовали 589 евро организации Mozaīka после "прожарки" на фестивале Lampa
Foto: unsplash.com/ daniel james

С момента завершающего мероприятия фестиваля общения Lampa, "Прожарки политиков", где публично прозвучал призыв сделать пожертвование организации Mozaīka, в целом было пожертвовано 589,06 евро, сообщили порталу Delfi в Mozaīka.

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В организации отметили, что "Прожарка политиков" является одной из форм выражения политической сатиры, и "сайт ramonaskamieli.lv был создан как часть этого мероприятия".

"Mozaīka узнала о создании сайта во время "прожарки" и не участвовала в его создании, но ценим, что частью шутки является также продвижение культуры пожертвований", — заявили в организации.

Mozaīka планирует потратить пожертвования на мониторинг языка вражды в социальных сетях, а также на разработку вспомогательных материалов для однополых семей, которые хотят быть признаны судом.

В организации отметили, что она имеет статус организации общественной пользы. Это означает, что использование пожертвований контролируется и организация может использовать их только для достижения целей Mozaīka.

Как сообщалось ранее, в кульминации прошедшего фестиваля Lampa актер Янис Кронис в качестве одной из последних шуток показал ссылку на веб-сайт. Сайт предоставлял возможность пожертвовать средства ЛГБТК-обществу Mozaīka. На сайте также была размещена фотография депутата Сейма Рамоны Петравичи ("Латвия на первом месте"). В результате политик пообещала подать заявление в правоохранительные учреждения.

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