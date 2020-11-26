Латвийцы, прибывшие в Великобританию, должны уйти в двухнедельную самоизоляцию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из-за эпидемиологической ситуации в Латвии правительство Великобритании постановило, что прибывшие из Латвии должны 14 дней провести в самоизоляции, сообщает LETA со ссылкой на посольство Великобритании в Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Требование вступит в силу в 4 утра 28 ноября.

Начиная с 26 ноября, Великобритания рекомендует отправляться в Латвию только по существенным причинам.

Условия самоизоляции в Великобритании подразумевают электронную декларацию места проживания, где прибывший самоизолируется. Ответственные службы следят за соблюдением правил, нарушителей штрафуют.

Начиная с 15 декабря срок самоизоляции можно сократить, если лицо через пять дней после прибытия в Великобританию сдаст анализ на Covid-19 и результат окажется негативным. Анализ будет платным.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Великобритания
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций