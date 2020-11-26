Латвийцы, прибывшие в Великобританию, должны уйти в двухнедельную самоизоляцию

Из-за эпидемиологической ситуации в Латвии правительство Великобритании постановило, что прибывшие из Латвии должны 14 дней провести в самоизоляции, сообщает LETA со ссылкой на посольство Великобритании в Латвии.

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Требование вступит в силу в 4 утра 28 ноября.

Начиная с 26 ноября, Великобритания рекомендует отправляться в Латвию только по существенным причинам.

Условия самоизоляции в Великобритании подразумевают электронную декларацию места проживания, где прибывший самоизолируется. Ответственные службы следят за соблюдением правил, нарушителей штрафуют.

Начиная с 15 декабря срок самоизоляции можно сократить, если лицо через пять дней после прибытия в Великобританию сдаст анализ на Covid-19 и результат окажется негативным. Анализ будет платным.