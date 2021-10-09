Латвийцы проявляют усиленный интерес к вакцинации от Covid-19

В пятницу и субботу, 8-9 октября, около некоторых пунктов вакцинации от Covid-19 наблюдается повышенная активность жиителей, сообщили агентству LETA в отделе проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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Статистика входящих звонков на телефон для вакцинации 8989 показывает, что более 50% звонков касаются первой прививки. Организаторы вакцинации призывают людей проявлять понимание и терпение.

В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача. На сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 можно записаться на вакцинацию в медицинских учреждениях, центрах вакцинации и пунктах вакцинации, если у человека есть возможность авторизироваться на портале latvija.lv, выбрав удобное место, дату и времени вакцинации.

В настоящее время доступно почти 30 000 записей.

В течение следующей недели по всей Латвии откроются десять дополнительных центров вакцинации, пункты вакцинации в торговых центрах будут приспособлены к новым эпидемиологическим требованиям, а при необходимости будут организованы расположены мобильные пункты вакцинации.