Латвийцы рассказали о побочных эффектах вакцин, вакцинацию будут проводить ветеринары. Главное о Covid-19 за 13 января

Грядущая нехватка вакцин для того, чтобы привить необходимое число медиков, надежда на новые поставки в феврале, отчет о побочных эффектах, сопровождающих иногда вакцинацию от Covid-19 и многое другое. Портал DELFI обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 12 января.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлены 1255 новых случаев Covid-19, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний. Главные показатели:

проведено 12 293 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%

госпитализировано 179 пациентов с Covid-19

в больницах проходят лечение 1224 пациента с Covid-19, в том числе 69 находятся в тяжелом состоянии.

скончались за сутки 27 человек.



В соседних Литве и Эстонии за минувшие сутки подтверждено 1694 и 855 новых случев коронавируса соответственно.

В армии — рост заболевших коронавирусом. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в начале этого года выросло количество инфицированных Covid-19 в Адажском крае, где расположена крупнейшая в Латвии военная база. Например, в понедельник в Адажи было зарегистрировано 34 новых случая Covid-19, за последние 14 дней — 186.

Несмотря ни на что, продолжает расти темп вакцинации. За сутки прививку от Covid-19 получили 1592 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Всего с начала вакцинации прививку от Covid-19 получили 9899 человек. Всего привиты 7629 медиков и 2270 работников медучреждений. Во вторник вакцинация проходила в 33 больницах.

Стало известно, на что жалуются привитые от Covid-19 латвийцы. Агентство лекарств получило 11 заявлений от жителей, отметивших у себя различные побочные эффекты после полученной прививки от Covid-19. Чаще всего люди сообщали о болях в месте введения вакцины, покраснение, опухание данного участка кожи, чувствительность лимфоузлов, а также были общие жалобы на усталость и температуру. Полный список симптомов, а также официальный прогноз насчет побочных эффектов — здесь.

Правительство может разрешить всем местам торговли работать после 25 января. Но только при значительном улучшении эпидемиологической ситуации, заявила сегодня в Сейме парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня. При этом она отметила, что "в настоящее время нет ни спада, ни стремительного роста заболеваемости". Чиновница не ответила на вопрос, могут ли быть разрешены, например, общественное питание на местах и услуги красоты.

Главе Минблага Петравиче отставка не грозит. Премьер-министр Кришьянис Кариньш не настроен оценивать ответственность министра благосостояния Рамоны Петравичи за недавние вспышки Covid-19 в центрах соцухода. Вместо этого Кариньш подчеркнул, что именно министр благосостояния настояла и добилась того, чтобы учреждения социального ухода начали использовать экспресс-тесты на Covid-19, которые будут введены в ближайшее время.

Шприцы доверят стоматологам и ветеринарам. Кариньш заявил, что для того, чтобы осуществить в Латвии проект массовой вакцинации от Covid-19, в процесс могут вовлечь всех, кто может в этом участвовать, в том числе частные медицинские клиники. Из его ответа в передаче "Утренняя панорама" можно понять, что в процесс могут вовлечь также стоматологов и ветеринаров.

По словам главы правительства, для обеспечения массовой вакцинации будут созданы специальные центры, для работы в которых необходимы различные специалисты, кто может делать прививку.

Бесплатную вакцину — иностранцам. Граждане других стран с постоянным видом на жительство в Латвии, а также иностранцы, делающие взносы обязательного государственного страхования, смогут получить вакцину от Covid-19 за счет государства, сообщил Delfi представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс. Вакцинация от Covid-19 является частью оплачиваемого государством здравоохранения, и все, кто до сих пор мог претендовать на государственную медицинскую помощь, также смогут получить бесплатную вакцину.

Следующая партия вакцин прибудет в Латвию в феврале. Об этом заявил глава Минздрава Даниэль Павлютс, добавив, что он надеется на "поставку большого количества вакцины от Astra Zeneca". При этом в январе на всех медиков страны еще не хватит вакцины, чтобы привить их от Covid-19. Изначально планировалось осуществить вакцинацию 30 тысяч работников медучреждений, однако, согласно графику поставок вакцин, в этом месяце будет доступно лишь 35 200 доз. Учитывая, что процесс прививки состоит из двух этапов, процедура пока что доступна для 17 тысяч медиков, признал министр здравоохранения.

За плохие слова в адрес полицейского — статья. Министерство внутренних дел (МВД) Латвии может подать на рассмотрение правительства и Сейма инициативу о возвращении в Уголовный закон страны статьи за оскорбление чести и достоинства представителей власти. Как сообщила парламентский секретарь МВД Сигне Боле, это может потребоваться из-за участившихся во время пандемии Covid-19 случаев агрессии к полицейским со стороны жителей.

Эта статья существовала в Уголовном законе Латвии до 2004 года. На данный момент закон предусматривает ответственность лишь за сопротивление законным действиям представителя власти, применяя или угрожая насилием.