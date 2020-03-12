Латвийцы сметают товары с полок. Министр экономики уверяет, что дефицита не будет

Новость об объявлении чрезвычайного положения в Латвии спровоцировала среди жителей страны новую волну повышенного спроса на продукты и средства гигиены. Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) призвал жителей не паниковать: нет оснований думать, что в Латвии может случиться нехватка продовольствия.

Латвийская ассоциация торговцев подчеркивает, что большая часть продуктов в Латвии — местного происхождения, и нет оснований думать, что их производство прекратится.

"К сожалению, на волне паники отдельные товары с магазинных полок раскуплены. Но пустые полки наполнятся уже завтра", — успокаивают представители ассоциации.

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии, на которых видны большие очереди на кассах супермаркетов, а также пустые полки. Особенным спросом пользуются туалетная бумага, гречка, крупы и другие товары длительного хранения.