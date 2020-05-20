Латвийцы смогут получать э-услуги Эстонии, используя свои eID-карты

Министерство защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM) сообщило, что впредь жители Латвии смогут пользоваться э-услугами государственных органов Эстонии, используя свои eID-карты.

Отмечается, что речь идет о более 30 услугах, в том числе, регистрация своей фирмы как эстонского налогоплательщика, декларация товаров для эстонской таможни, подача декларации о доходах, возможность получить отчет о налоговых платежах, начать экономическую деятельность итд. Услуги можно получить по аналогии с латвийской системой — авторизировавшись с помощью eID-карты на портале госуслуг www.eesti.ee.

В свою очередь, жители Эстонии, а также еще шести стран ЕС смогут пользоваться электронными госуслугами Латвии — через порталы www.latvija.lv и www.tiesas.lv при помощи eID-карт своей страны.