Латвийцы смогут получить бесплатную телефонную консультацию о коронавирусе
Foto: Shutterstock

Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) даст возможность жителям Латвии получать телефонные консультации насчет коронавируса COVID-19.

Звонить можно будет по рабочим дням с 8:30 до 17:00 по телефону 67387661. Специалисты ответят на вопросы и дадут рекомендации.

В случае если человек вернулся из Китая, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи или Ирана и спустя 14 дней после возвращения у него появились симптомы заболевания верхних дыхательных путей — температура, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание — ЦКПЗ призывает звонить в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form