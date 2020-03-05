Латвийцы смогут получить бесплатную телефонную консультацию о коронавирусе

Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) даст возможность жителям Латвии получать телефонные консультации насчет коронавируса COVID-19.

Звонить можно будет по рабочим дням с 8:30 до 17:00 по телефону 67387661. Специалисты ответят на вопросы и дадут рекомендации.

В случае если человек вернулся из Китая, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи или Ирана и спустя 14 дней после возвращения у него появились симптомы заболевания верхних дыхательных путей — температура, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание — ЦКПЗ призывает звонить в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113.