Латвийцы смогут пожертвовать подарки для украинских детдомовцев

У некоторых украинских детей война отняла не только дома, но и родителей. Поэтому в рамках благотворительной акции "Рождественский экспресс: Латвия-Украина" можно будет поддержать детей в украинских детдомах.

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Акцию устраивает общество Tavi draugi и группа предприятий Eco Baltia. Планируется обеспечить подарками 400 детей из детских домов Украины. Принимаются в качестве пожертвования также одеяла, подушки, теплая одежда и обувь. Повезет все это рождественский экспресс "Латвия-Украина".

15 декабря в 18:00 в помещения общества Tavi draugi на улице Вентспилс, 50, пройдет мероприятие в честь начала акции. На нем будет сольное рождественское выступление Катрины Гупало, а все желающие смогут узнать о нынешней ситуации и условиях жизни в Украине, о том, сколько детей остались без дома и без родителей, как в условиях войны работают детдома и как им могут помочь жители Латвии.

В мероприятии будут участвовать: посол Украины в Латвии Александр Мищенко, глава общества Tavi draugi Улвис Новик и другие представители этого общества, председатель правления Eco Baltia Марис Симановичс.