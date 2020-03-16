Латвийцы смогут сдавать анализ на COVID-19, не выходя из своего автомобиля

Ответственные медицинские учреждения работают над тем, чтобы анализ на Covid-19 люди могли сдавать, не выходя из своего автомобиля, сообщила журналистам министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

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Минздрав вместе с ответственными службами в последние дни ввел несколько новшеств, например, на территории Латвийского инфектологического центра открыта уже вторая палатка, где по предварительной записи люди, приехав на своей машине, могут сдать анализ.

Также министр призвала латвийцев, которые на этой неделе возвращаются в страну через Рижский аэропорт, воспользоваться возможностью и сдать анализы на Covid-19 прямо там, если у них есть симптомы инфекции.

"Это безопасно и удобно. Человек должен заполнить анкету, и его известят о результатах анализа. В ближайшие дни в Центре профилактики и контроля заболеваний будет открыт справочный телефон, по которому люди смогут получить информацию по всем вопросам, связанным с Covid-19", — сказала глава Минздрава.

Рост числа подтвержденных случаев Covid-19 Винькеле оценила как умеренный, отметив, что нагрузка на систему здравоохранения пока не является критической.

С учетом того, что в эти дни в Латвию вернется много людей из других стран, министр напомнила об обязательных 14 днях самоизоляции, регулярном мытье рук и социальном дистанцировании, где это возможно.

Также министр призывает людей помочь находящимся в изоляции, предложив принести продукты из магазина или погулять с собакой, и не отправляться в магазины всей семьей.