Латвийцы смогут удобно подать заявку на размещение в своем жилье украинских беженцев

Государственные учреждения создали инструмент, в котором каждый житель, если он хочет, поможет заявить свое жилье для размещения беженцев, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной помощи гражданским жителям Украины в жилищном вопросе, заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Интарс Зитанс.

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Схожий инструмент был создан и ранее, чтобы выявлять проблемы, с которыми сталкиваются беженцы, но теперь он стал доступен всем, чтобы можно было быстрее находить жилье для размещения украицев. Инструмент можно найти на портале Latvija.lv.

Госсекретарь Министерства экономики Эдмундс Валантис подчеркнул, что сейчас у беженцев есть несколько возможностей найти в Латвии жилье. Один из вариантов — размещение беженцев в муниципальных помещениях или гостиницах. В этом случае государство погашает расходы до 15 евро в день. Однако агентство LETA уже сообщало, что из-за сравнительно низких выплат гостиницы нередко не хотят продолжать размещение беженцев.

Также беженцы могут снимать квартиры, и государство может в этом случае погашать одному домохозяйству арендную плату до 400 евро в месяц. Но в эту сумму должны быть включены и коммунальные платежи.

Беженцев могут размещать на добровольной основе и домохозяйства. В этом случае владелец домохозяйства может получать пособие до 300 евро в месяц — 100 евро за первого постояльца и 50 евро за каждого последующего.

Валантис отметил, что в целом государство помогло найти жилье более чем 11 300 беженцам, и все беженцы, которые просили такую помощь, размещены.

Директор Департамента политики социальной работы и социальной помощи Министерства благосостояния Илзе Скроделе-Дубровска проинформировала, что в первые три месяца при расчете пособий доходы беженцев не учитывались. Через 90 дней пребывания в Латвии при расчете пособий доходы домохозяйства оцениваются.

Как уже сообщалось, с начала войны в Украине в Латвии были зарегистрированы более 31 тысячи беженцев, примерно 25 000 украинцев выданы документы, дающие право на трудоустройство.

В мае изменились условия оказания поддержки беженцев. Согласно решению правительства, с 25 мая компенсация за размещение беженцев в туристических местах снижена с 20 до 15 евро в день, расходы на питание одного беженца — с 15 до 10 евро. После этого решения некоторые гостиницы сообщили, что не могут более размещать в своих помещениях беженцев.

Представители Рижского самоуправления сообщили, что из-за снижения объемов поддержки в столице пришлось переводить в другие помещения 570 человек. Как рассказал заместитель начальника Рижской Муниципальной полиции Андрей Аронов, изначально, после публикации решения и появления информации о том, что придется оставить гостиницы, среди беженцев возникла паника, которую все же удалось устранить.