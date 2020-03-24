Латвийцы собирают подписи за введение кредитных каникул до конца кризиса из-за Covid-19
Foto: Shutterstock

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отсрочку для жителей Латвии кредитных платежей до конца вызванного пандемией Covid-19 кризиса.

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Автором инициативы является Макс Врублевский. Собранные подписи планируется подать в Ассоциацию финансовой отрасли Finance Latvia и Комиссию рынка финансов и капитала.

Автор инициативы призывает все латвийские кредитные учреждения ввести кредитные каникулы до окончания кризиса, вызванного Covid-19.

По мнению Врублевского, это поможет многим добропорядочным кредитополучателям в Латвии пережить кризис и защитит их от банкротства.

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Source

rus.DELFI.lv

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