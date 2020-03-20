Латвийцы собрали Обществу Ķepu-ķepā деньги на спасение животных

Благодаря неравнодушным жителям Латвии всего за несколько дней удалось собрать средства на лечение больных оставленных животных и на покупку 600 кг корма подопечным Общества защиты животных Ķepu-ķepā. "Я горжусь теплотой ваших сердец и способностью протянуть руку не только в радостные, но и в тяжелые моменты", — написала в благодарственном письма глава Общества Гундега Бидере.

Госпожа Бидере рассказала, что удалось оплатить все текущие счета, закупить 600 кг корма, который доставят уже в понедельник. Покрыты счета ветврачей, закуплена овсянка и холодильник забит мясом.

"Мои дорогие, вот от всей души. Вы все — чистое золото! Уже в который раз доказываете, что вместе мы — мощная сила. Можем горы свернуть! И никакая напасть нам не страшна. Спасибо от всей команды Ķepu за теплоту ваших сердец. Сегодня от переживаний у меня глаза на мокром месте. Спасибо, спасибо, спасибо!" — поблагодарила всех помогавших и сочувствующих Гундега Бидере.