Латвийцы стали чуть меньше доверять СМИ. Эксперты комментируют результаты опроса

43% жителей Латвии полагают, что информация, которую публикуют средства массовой информации, в большей или меньшей степени объективна и отражает реальность. Противоположной точки зрения придерживаются 46%, свидетельствуют данные опроса, проведенного в августе 2021 года компанией SKDS. В целом уровень доверия к СМИ стал чуть ниже, пишет Delfi.lv.

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Падение доверия в СМИ — проблема, которая характерна для всего мира в целом. Согласно исследованию, которое совместно провели Reuters Institute и Оксфордский университет, в среднем в 44 странах по всему миру СМИ доверяют 44% респондентов. Несмотря на то, что методология проведения опросов SKDS и Reuters отличается, тенденции в Латвии и других странах мира похожи.

Jādomā, ka Covid sakarā dažādos info. kanālos dzirdamā bieži pretrunīgā informācija un runāšana par viltus ziņām, kopumā ir mazinājusi uzticēšanos masu medijiem. Augustā tikai 43% sliecās uzskatīt, ka masu saziņas līdzekļu sniegtā info. kopumā ir objektīva un atbilst realitātei. pic.twitter.com/yk7JCp35uw — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) October 26, 2021

По словам исследователя Института социальных и политических исследований Латвийского университета Клинты Лочмеле, пандемия Covid-19 сыграла очень заметную роль в том, что население теряет доверие к СМИ. Проведенное в конце 2020 года Министерством культуры Латвии исследование медиа-грамотности показало, что лишь 23% респондентов уверены в своей способности отличить достоверную информацию от ложной или сфабрикованной. В 2017 году таких людей было 40%, а в 2019-м — 51%. "Время пандемии, когда объем дезинформации и неточной информации по поводу важных вопросов — здоровья, жизни — в соцсетях резко вырос. Люди потеряли уверенность в том, что они в состоянии эту информацию оценить", — говорит Лочмеле. По ее словам, дезинформация, направленная против СМИ и фактчекеров может привести на то, доверяет ли человек журналистике или же ищет объяснения в альтернативных источниках вроде соцсетей.

Директор компании SKDS, социолог Арнис Кактиньш заявил, что в целом показатели доверия к СМИ достаточно стабильны. Тенденцию они показывают, но не настолько точно, чтобы можно было сделать вывод о конкретном событии, которое привело к изменениям. Кроме того, важную роль играет формулировка вопроса: "Возможно, если бы мы использовали вместо "средств массовой информации" слово "медиа", результат бы изменился на пару процентных пунктов. Но я уверен, что общую картину это бы не поменяло. В 2003 году, когда мы начали это измерять, мы сформулировали вопрос именно так, и менять формулировку, если мы хотим видеть динамику, не очень хорошо". Резкий рост уровня доверия к СМИ в 2017-2019 годах он объяснить не может.

Лочмеле отмечает, что уровень доверия в каждом новом поколении все ниже. Это связано как с множеством рисков в интернете (например, письма мошенников), так и с индивидуализацией общества в целом. "Доверие похоже на отношения, которые мы строим. В США тоже упал уровень доверия к СМИ, и на это можно смотреть в следующем

контексте: люди привыкли не доверять никому или верить только самым близким".

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