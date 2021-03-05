Латвийцы теряют доверие к правительству, президент признает ошибки. Главное о Covid-19 на 5 марта

Латвия занимает последнее место в Евросоюзе по числу вакцинированных. Доверие латвийцев к информации, предоставляемой правительством о Covid-19, снизилось, а цены на услуги в салонах красоты — выросли. Меж тем в мире стремительно распространяются новые варианты коронавируса, возникшие в США. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 5 марта.

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Цифры. В четверг, 4 марта, в Латвии выявлено 746 новых случаев Covid-19, 14 человек скончались. За сутки было сделано 15 923 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 89 414 человек, умерло 1680 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 434 новых случая коронавируса, от заболевания скончались 5 человек. В Эстонии за сутки заразились 1536 человек, умерли 14 человек.

Темпы вакцинации. Накануне первую прививку от Covid-19 получили 5279 человек, а вторую — 110, то есть всего в четверг, 4 марта, в Латвии было вакцинировано 5389 человек. Это рекордное количество людей, вакцинированных за один день. На сегодняшний день первую дозу вакцины против Covid-19 в Латвии получили 58 146 человек, обе дозы — 17 809 человек.

Латвия занимает последнее место в ЕС по числу вакцинированных. На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили 2,9% взрослого населения Латвии — это самый низкий показатель среди стран Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Предпоследнее место по количеству получивших первую дозу вакцины жителей сейчас занимает Болгария, от которой Латвия отстает на 0,7 проц. пункта. Наибольшая доля получивших первую дозу вакцины от Covid-19 жителей старше 18 лет зарегистрирована на Мальте, где первую дозу получили уже 12,6% взрослого населения. В Дании этот показатель составляет 9,6%, в Венгрии — 8,8%, а в Финляндии — 8,6%.

Доверие к правительству падает. Доверие людей к информации, предоставляемой правительством о Covid-19, снизилось, согласно результатам опроса, в котором участвовали 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. Даже президент Латвии Эгил Левитс считает, что, Кабинет министров в какой-то момент начал "становиться рыхлым". Тем не менее Левитс полагает, что сейчас правительство снова на пути к командной работе.

Президент признал ошибки. Президент Левитс в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV заявил, что при закупке вакцин были допущены стратегические ошибки, за которые сейчас приходится расплачиваться. Тем не менее президент верит в способность министра здравоохранения Даниэля Павлютса организовать процесс так, чтобы каждый день можно было вакцинировать 30 000 человек. От скорости процесса зависит вся Латвия — общество, экономика, подчеркнул Левитс.

Выросли цены на услуги в салонах красоты. Салоны красоты возобновили работу и приспособились к новым правилам, но владельцы салонов признаются, что соблюдать все ограничения непросто. Цены на услуги во многих салонах повысились из-за ограничений.

Распространяются новые мутации коронавируса. Варианты коронавируса, возникшие в США, быстро распространяются. Пока неясно, действительно ли они более заразны и достаточно ли эффективны против них существующие вакцины, что дает дополнительный повод для беспокойства.

История дня: доберется ли до Латвии российская вакцина "Спутник V". 39 стран мира, в том числе два члена Евросоюза одобрили применение комбинированной векторной вакцины от коронавируса "Спутник V". На днях готовность к регистрации российской вакцины выразила и сильно пострадавшая в пандемии Чехия. В Латвии, если верить данным опроса, спрос на "Спутник V" — самый высокий. Но появится ли эта вакцина в Латвии? Об этом — в нашей статье.