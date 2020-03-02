Латвийцы установили рекорд подачи деклараций VID: ночью 1 марта поступало до 700 заявок в минуту

Несмотря на неоднократные призывы Службы госдоходов (VID) не спешить с подачей ежегодной декларации о доходах, в этом году латвийцы установили новый рекорд по числу деклараций, сданных уже в первый день положенного срока, 1 марта. С полуночи до часу ночи на сайт электронной системы декларирования (VID EDS) зашло 24 тысячи пользователей. В один момент базы данных фиксировали поступление более 700 отчетностей за минуту, сообщает Латвийское телевидение.

В итоге к 20 часам 1 марта VID получил 180 000 деклараций. Для сравнения, годом ранее было получено 110 000.

Ажиотаж с подачей деклараций возникает из-за предоставляемой государством возможности подать накопившиеся за год платежные документы или чеки за услуги здравоохранения и образования, получив затем часть налогов обратно.

"От того, когда именно (в установленный законом срок, — прим.ред.) человек подал свою декларацию о доходах, не изменится ни отношение VID к нему, ни размер возмещенной ему суммы. Сохраняется принцип, что переплаченный налог VID должен вернуть в течение трех месяцев с момента подачи документов", — пояснила по этому поводу глава VID Иева Яунземе.

"Каждый год первый день марта напоминает время, когда начинается продажа билетов на концерты Праздника песни — большая часть жителей старается максимально быстро зайти на соответствующий сайт или физически добраться до оказателя услуги. Но разница в том, что билеты на концерт будут распроданы за очень ограниченный период времени и более не будут доступны, а полагающуюся себе налоговую переплату человек получит вне зависимости от того, подал он декларацию 1 марта, неделей или месяцем позже", — сказала Яунземе.

По мнению главы VID, самым верным вариантом будет не спешить с подачей декларации, а также подготовить ее через EDS, в электронном виде. Сделать это можно за несколько минут, и не придется стоять в очереди. "К тому же, заполняя декларацию, можно будет убедиться, не образовалась ли в течение года налоговая задолженность, которую нужно будет вернуть государству", — напоминает Яунземе.