Латвийцы все чаще покупают в интернет-магазинах крупные и ценные вещи

Привычки латвийцев при совершении интернет-покупок в прошлом году изменились: частота совершения онлайн-покупок выросла на 55 %, жители стали больше тратить и все чаще совершали покупки дороже 100 евро, при этом активнее всего жители покупали готовую еду и топливо через мобильные приложения. Об этом свидетельствуют данные банка Citadele о совершенных в 2021 году онлайн-покупках с помощью платежных карт.

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Число совершенных онлайн-покупок в 2021 году существенно увеличилось, причем рост по сравнению с прошлым годом был зафиксирован практически во всех категориях. Самый большой скачок совершили автозаправочные станции, где число совершенных через мобильное приложение покупок выросло в пять раз. Очень популярной среди жителей была также доставка еды из ресторанов — онлайн-продажи готовой еды увеличились на 150%.

Траты жителей на оплату аренды автомобилей выросли больше чем вдвое, а число онлайн-покупок в магазинах хозяйственных товаров увеличилось на 95%. Существенный рост показали также объемы онлайн-оплаты гостиничных услуг и услуг здравоохранения — активность в этих сегментах выросла соответственно на 81% и 76%.

"Как показывают наши данные, к дистанционной торговле активно приспосабливаются и жители, и торговцы, а рынок онлайн-продаж расширяется не только за счет интернет-магазинов, но и за счет мобильных приложений, которые способствовали стремительному росту продаж в секторе АЗС и доставки еды. Учитывая развитие дистанционных услуг, жители начинают привыкать к тому, что товары и услуги можно прибрести буквально сразу же в пару кликов, поскольку телефон всегда находится в кармане. Все больше предпринимателей считают, что покупатели должны быть достижимы любым удобным для них способом, ведь практика показывает, что хорошо развитые цифровые компетенции могут способствовать и офлайн-продажам", — отмечает Янис Мурниекс, руководитель Дирекции обслуживания частных лиц банка Citadele.

Розничная торговля и продажи одежды и других товаров через интернет продолжают стабильно развиваться. Спад в прошлом году был зафиксирован только в одной категории услуг: расходы на оплату почтовых услуг сократились на 36%, что обусловлено новым регулированием ЕС по уплате НДС за почтовые отправления за пределами ЕС.

Уже несколько лет латвийцы на онлайн-покупки чаще всего тратят от 5 до 100 евро. Больше половины жителей совершают покупки именно в этом ценовом диапазоне. Впрочем, за первые восемь месяцев 2021 года существенно выросло количество покупок на сумму от 100 до 500 евро. Если год назад такую сумму на покупки в интернете тратил каждый четвертый покупатель, то в 2021 году — уже почти каждый третий или 29 %.