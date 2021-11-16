Латвийцы всё активнее получают третью прививку от Covid-19

В Латвии активность вакцинации от Covid-19 третьей вакциной приближается к количеству привившихся первой дозой, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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По данным НСЗ, в понедельник прививки от Covid-19 получили по меньшей мере 7900 человек, в том числе 2046 человек сделали первую прививку, а 4136 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 1104 человека, привитых однократной вакциной Johnson&Johnson.

Третью прививку от Covid-19 получили вчера 1718 человек. Вакцинацию проводили 266 учреждений.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 982 000 человек, или примерно 52,2% населения страны. Из них около 864 000 человек получили вторую дозу, а еще 256 000 привились вакциной Johnson&Johnson. Общее количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,12 миллиона человек, или 59,43% от общей численности населения страны.