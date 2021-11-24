Латвийцы жалуются на работу "скорой". Когда начнется вакцинация детей? В Риге — нехватка дворников. 24 ноября: главное

Число пациентов с коронавирусом в латвийских больницах впервые с середины октября опустилось ниже тысячи. В декабре может начаться вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. Латвийцы жалуются на работу "скорой". В Риге ощущается нехватка дворников, в Каугури — банкоматов. Глава государства Эгил Левитс подал в Сейм законопроект, предусматривающий создание новой должности. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 24 ноября.

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Картина дня:

За минувшие сутки скончались 56 пациентов с Covid-19. Вчера коронавирус подтвердился у 1279 жителей страны. Всего в минувшие сутки было произведено 12 609 тестов, доля позитивных результатов — 10,1%. Из выявленных вчера зараженных 749 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 530 человек прошли вакцинацию.

Число пациентов с коронавирусом в латвийских больницах впервые с середины октября опустилось ниже тысячи. Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1026 до 967 человек. Меньше 1000 пациентов с Covid-19 — 958 человек — в больницах страны в предыдущий раз было зафиксировано 16 октября. За минувшие сутки госпитализированы 85 пациентов с Covid-19, выписано 126 человек. Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 21 735 пациентов с Covid-19.

В декабре может начаться вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. По словам министра, вакцинация детей от Covid-19 в Латвии начнется после соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам, которое ожидается в конце текущей недели и, скорее всего, окажется положительным. Затем страна сделает заказ вакцин Comirnaty, которые были разработаны компанией BioNTech/Pfizer специально для детей.

Левитс подал в Сейм законопроект, предусматривающий создание новой должности. Глава государства подал в Сейм поправки к Закону "О структуре Кабинета министров", предусматривающее возможность создания одной или нескольких должностей межотраслевых госминистров. Президент указал, что возможность назначения государственных министров даст больше гибкости в структурировании правительства и определении сфер политической ответственности. Левитс призывает Сейм рассмотреть и поддержать предложение, чтобы норма о госминистрах вступила в силу сразу в момент подтверждения полномочий следующего, 14-го Сейма, который будет избран в октябре 2022 года.

Латвийцы жалуются на работу "скорой". Жители Латвии выражают недовольство работой неотложной медицинской помощи и других представителей отрасли медицины. В связи с пандемией Covid-19 системе здравоохранения был нанесен серьезный ущерб, и медики были вынуждены сократить доступность услуг, что вызвало недовольство некоторых жителей.

Представитель Инспекции здравоохранения Элина Эрмансоне рассказала журналистам, что на одну лишь работу "скорой" в этом году получено 17 жалоб — они все находятся на разных стадиях рассмотрения. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, в свою очередь, отметила, что до пандемии латвийская "неотложка" выезжала на вызовы, на которые в других странах Европы бригады медиков не отправляют. Однако сейчас Латвия не может себе этого позволить.

Более половины компаний в странах Балтии испытывают трудности с поиском новых сотрудников. Об этом свидетельствует социологическое исследование, которые было проведено по заказу банка Luminor. Согласно исследованию, основные проблемы в поиске сотрудников заключаются в нехватке квалифицированных специалистов, а также в том, что предложенные компаниями вакансии часто оказываются неинтересны потенциальным кандидатам.

Более 270 домов Риги могут почувствовать нехватку дворников. Во многих домах не хватало дворников еще до начала пандемии Covid-19, а после того, как Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP) отстранил работников без сертификатов из-за правила об обязательной вакцинации в общественном секторе, ситуация только усложнилась. Сейчас RNP активно приглашает на работу новых сотрудников для уборки улиц, а также заменяет дворников специально созданными объединениями, которые оснащены всем необходимым оборудованием и транспортными средствами для уборки улиц и зданий.

В Каугури у жителей без сертификата нет доступа к банкоматам. В Юрмальском районе Каугури, где проживает примерно 20 тысяч человек, всего шесть банкоматов. Все они расположены в "зеленой" зоне, то есть доступны только для вакцинированных и переболевших Covid-19. Ближайший банкомат, в котором могут снять деньги все жители, находится в Слоке, а это полчаса ходьбы. Согласно постановлению Кабинета министров, жителям без сертификата должны быть доступны банковские услуги. Однако в правилах не уточняется, какие именно и на каком расстоянии.

Названы самые интересные для латвийцев виды бонусов к зарплате. При выборе работодателя для 88% латвийцев важно, предлагают ли на работе полис медицинского страхования. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который был проведен по заказу страховой компании Balta. Помимо медстраховки, наиболее важными и приятными дополнениями к зарплате латвийцы считают систему премий и бонусов (35% респондентов), служебный автомобиль (25%), страхование от несчастных случаев (17%), бесплатную парковку у рабочего места (13%) и покрытие транспортных расходов на работу и обратно (11%).

Умер композитор Мартиньш Браунс. Браунс получил известность как участник и руководитель различных рок-ансамблей и групп, а самые продуктивные годы его работы связаны с группой Sīpoli — одной из лучших латвийских рок-групп. Браунс сочинял музыку к театральным постановкам и фильмам, его произведения исполняются на Вселатвийском празднике песни и танца. Композитор был заведующим музыкальным отделом Латвийского национального театра, художественным руководителем камерного хора Sindi putnu dārzs.

Полиция в Тукумсе обнаружила марихуану в золе от сгоревших углей в камине. Сотрудники Тукумского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции обнаружили в жилом доме наркотические вещества, которые были спрятаны в золе от сгоревших углей в камине. Для определения точного состава и количества наркотиков назначена экспертиза. По предварительным данным, в сгоревших углях находилось около 40 граммов марихуаны.

В Германии ужесточились правила для пассажиров общественного транспорта. С 24 ноября в Германии вступило в силу новое правило, согласно которому пользоваться общественным транспортом могут только привитые, переболевшие или протестированные. Если в случае контроля в автобусе или трамвае пассажир не сможет предъявить доказательства выполнения одного из этих условий, ему придется покинуть транспортное средство на ближайшей остановке. Похожее правило с 24 ноября будет распространяться в Германии и на сотрудников офисных помещений.

В конце ноября-начале декабря будет много осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие недели будет часто идти дождь и снег. Сильные морозы маловероятны, но велика вероятность того, что в восточных регионах начнется метеорологическая зима. Это происходит, когда средняя температура воздуха держится ниже нуля в течение пяти дней подряд.

Что почитать?

Почему пандемию Covid-19 не победить без вакцин? Впервые SARS появился почти 20 лет назад, он был более опасным и заразным, чем новый вирус. Тем не менее, до пандемии тогда дело не дошло — его распространение удалось ограничить даже без вакцинации. Надежды на то, что Covid-19 исчезнет так же быстро, оказались напрасными. Самый быстрый и этичный способ положить конец этой пандемии — массовая вакцинация. Почему? Об этом рассказывают ученые Латвийского центра биомедицинских исследований (BMC) Элина Черноока и Никита Зрелов.

Владелица швейного бизнеса: "Мы постоянно находимся под прессом китайского демпинга". Проработав почти 25 лет топ-менеджером в таких крупных компаниях, как Eiroaptieka и Aldaris, латгальская предприниматель Инга Земдега-Грапе вместе со своим мужем Оскаром Грапе стали владельцами крупного швейного предприятия Краславы Nemo. И теперь шьют верхнюю одежду в основном для скандинавского рынка. Сама Инга Земдега-Грапе признается: конкурировать с Китаем сегодня можно лишь нишевыми продуктами высокого качества, которые покупают по принципу "лучше меньше, но качественней". Например, пальто, сшитое на фабрике Nemo, носит сама королева Дании Маргрете. В беседе с Delfi Бизнес Инга Земдега-Грапе рассказывает, как выживает латгальский швейный бизнес во время пандемии Covid-19.