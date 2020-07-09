Латвийцы жалуются на случаи принудительной "самоизоляции" от работодателя: также грозят не платить зарплату

Государственная инспекция труда получила ряд жалоб от латвийцев, которых работодатель обязывает по возвращении из-за рубежа находиться на двухнедельной самоизоляции, несмотря на то, что они приехали из стран Европы, которые официально признаны "безопасными" в плане Covid-19. Об этом сообщает Новостная служба телеканала TV3.

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Как рассказал журналистам один из недовольных работников, когда он сообщил работодателю, что собирается на уик-энд в Берлин, на что получил ответ: в таком случае по прилету обратно нельзя приходить на работу в течение 14 дней, и зарплату за этот период не выплатят. "Однако Германия включена в список безопасных для посещения стран от МИД Латвии", — сетует латвиец.

TV3 обратился в Госинспекцию труда, где дали четкий ответ: у работодателя в данном случае (если человек вернулся из страны, которая включена в опубликованный на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний список эпидемиологически безопасных государств) нет права запрещать своему работнику работать и приходить на работу. 14-дневная самоизоляция не требуется, добавила глава Консультационного центра Госинспекции труда Даце Стивриня. Если же работодатель все же принимает решение о том, что работнику первое время лучше не ходить на работу, он обязан в полном размере выплачивать зарплату.

Ранее министр МИД Латвии сообщал, что двухнедельную самоизоляцию не должны соблюдать те, кто прибывает в Латвию из стран ЕС, где двухнедельная заболеваемость ниже 16 случаев на 100 000 жителей, а также ряда третьих стран, где также благоприятная эпидемиологическая ситуация. Все остальные должны написать свидетельство о том, что на две недели изолируются. Это касается и тех, кто прибыл в Латвию транзитом из неблагоприятной страны.

Самоизоляция относится и на латвийцев, прибывших из Великобритании. В свою очередь, Великобритания список стран, по прибытии из которых не надо соблюдать карантин сформировала по принципу взаимности. То есть, пока Великобритания находится в "красном" списке Латвии, Латвия будет в соответствующем списке Великобритании. Однако в разных регионах Великобритании условия въезда могут быть разными.