Латвийка в Шанхае: нам на каждом углу измеряют температуру из-за коронавируса

Анастасия Лазарева, девушка из Латвии, которая в настоящее время находится в Шанхае, всего в девяти часах от города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса, рассказала о непростой ситуации в городе в программе "Подробности" на Латвийском радио 4, передает rus.lsm.lv.

По словам девушки, в городе буквально на каждом шагу измеряют температуру тела у людей. В защитных масках ходят не только люди, но и некоторые домашние животные.

"Я даже не могу себе представить, что сейчас переживают жители города Ухань, потому что даже в Шанхае обстановка очень серьезная. Я бы даже сказала — пугающая", — рассказала она.

Анастасия сообщила, что местные власти просят людей по возможности не выходить из дома в целях соблюдения мер предосторожности.

"Выходить из дома лучше только в случае острой необходимости, как правило, люди только до продуктового магазина выходят. Хотя, стоит отметить, что продуктовые лавки сейчас пусты", — отметила девушка.

По словам Лазаревой, многие продуктовые магазины в Шанхае не работают, поскольку в городе из-за коронавируса введен карантин. В тех магазинах, где что-то все же продается, товары сметаются с полок мгновенно, особенно долго хранящиеся — люди боятся, что останутся изолированными от всего мира, как жители Ухани, и запасаются продуктами.

Девушка рассказала, что местные власти заботятся о жителях — люди постоянно получают sms-предупреждения и уведомления. К некоторым даже приходят лично и задают вопросы, касающиеся безопасности.

"Сегодня я проснулась от того, что постучали в мою дверь — у меня спросили, знаю ли я о требованиях безопасности, все ли я соблюдаю? На каждом шагу проверяют температуру. Например, продуктовый магазин находится в двух минутах ходьбы от моего дома. И за это время я прохожу две проверки — два раза мне измеряют температуру, два раза я расписываюсь на специальном бланке", — поделилась девушка.

По словам Анастасии, в Китае наблюдается дефицит защитных масок. Кроме того, в стране стали появляться недобросовестные люди, которые начали спекулировать на здоровье людей.

"Когда ужесточилась ситуация с вирусом, люди столкнулись с тем, что ни в одном магазине нет ни одной маски. В связи с этим появились недобросовестные люди, которые стали откуда-то привозить эти маски и продавать их за очень большие деньги", — рассказала Лазарева.

По ее словам, в отдельно взятых случаях люди доставали уже использованные маски из мусорных контейнеров и выдавали их за новые. "Это, конечно, страшно. После этого сразу были приняты меры — людей призывали разрезать маску и класть ее в пакет, прежде чем выбросить в урну", — поделилась девушка.

Как рассказала Анастасия, в городе очень сложно находиться морально из-за невероятно гнетущей атмосферы. "Паника присутствует еще и потому, что все люди ходят в масках. С одной стороны, ты понимаешь, что это хорошо, поскольку люди очень исполнительны и соблюдают меры предосторожности. Но с другой стороны, это морально очень давит", — объяснила она.

Анастасия уже в скором времени собирается вернуться в Латвию. По ее словам, люди стараются как можно скорее уехать из Китая и не смотрят на цены, когда покупают билеты на самолет. Труднее всего приходится тем, у кого есть домашний питомец.

"В связи с тем, что коронавирус — это вирус животного происхождения, здесь очень настороженно относятся к любым животным, — объяснила девушка. — Я знаю, что из аэропорта Шанхая достаточно проблематично вывезти собаку или кошку, поэтому люди планируют оставлять их здесь. Приюты для собак или люди, которые следят за этими собаками, — никто сейчас не хочет этим заниматься. Кстати, сегодня я даже собаку видела в маске".