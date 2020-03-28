Латвийская армия будет помогать охранять восточную границу страны

С 30 марта по 14 апреля Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии будут оказывать поддержку Государственной пограничной охране (ГПО) в ограничении распространения Covid-19 на территории Латвии, сообщила порталу DELFI представитель Министерства обороны Сандра Брале.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Мы получили от Государственной пограничной охраны просьбу о поддержке. Мы сделаем все, чтобы граница Латвии и общество были в безопасности. В рамках оказания поддержки Государственной пограничной охране мы задействуем несколько сотен военнослужащих и земессаргов. К примеру, служебные обязанности по охране внешней границы Европейского Союза вместе с пограничниками ежедневно будут выполнять как минимум 40 солдат Вооруженных сил и земессарги из 3-й Латгальской бригады Земессардзе. Для охраны внутренней границы каждый день также будут задействованы 40 солдат и земессаргов из 2-й Видземской бригады и 1-й Рижской бригады Земессардзе. На эстонской границе мы будем работать с Государственной пограничной охраной на четырех пунктах, а на литовской окажем поддержку на двух пунктах", – сообщил министр обороны Артис Пабрикс.

"Национальные вооруженные силы всегда готовы поддержать государственные структуры и общество. В сложившейся ситуации все наши военнослужащие и земессарги оказывают помощь и поддержку не потому, что выполняют задание по приказу, а повинуясь зову сердца", – подчеркивает командующий НВС сил Латвии, генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

Командующий обращает внимание на то, что все подразделения НВС готовы оказывать различную поддержку другим институциям в борьбе с Covid-19: "Национальные вооруженные силы разработали планы действий, определили человеческие и материально-технические ресурсы, чтобы в случае кризиса или обострения ситуации с пандемией принять участие в разрешение чрезвычайной ситуации".

Начиная с 30 марта, 3-я Латгальская бригада Земессардзе начнет оказывать поддержку Государственной пограничной охране в усилении пограничного контроля внешней границы Европейского Союза – Латвии – России, а именно – в десяти отделениях ГПО: пять из них находятся территории Лудзы, и пять – на территории Виляки.

С 1 апреля 2-я Видземская бригада Земессардзе начнет оказывать поддержку Государственной пограничной охране на границах Латвии – Эстонии и Латвии – Литвы. Их задачей будет удостовериться, что лица, въезжающие в Латвию или пересекающие нашу страну транзитом, подтверждают, что, находясь в Латвии, они будут соблюдать ряд ограничений, наложенных в связи с распространением Covid-19.

Как сообщалось ранее, с 13 марта по 14 апреля в связи с распространением Covid-19 в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.