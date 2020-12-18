Латвийская армия готова обеспечить логистику поставок вакцин от Covid-19

Латвийская армия готова обеспечить логистику поставок вакцин от коронавирусного заболевания Covid-19, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

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Он сообщил, что этот вопрос обсуждался с министром обороны Артисом Пабриксом, и теперь НВС ждут только приказа, чтобы участвовать в организации доставки вакцин.

Что касается участия военных медиков в борьбе с Covid-19, то, по словам командующего армией, 90% специалистов уже и так работают в обычных больницах и участвуют в этой работе.

В настоящее время в армии выявлен 41 случай Covid-19, военнослужащих союзников среди заболевших нет. Еще 155 солдат находятся в изоляции. В армии все случаи заболевания были легкими, сообщил Калниньш.