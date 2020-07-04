Латвийская армия на следующей неделе прекратит патрулирование восточной границы
Foto: F64

Армия после 9 июля больше не планирует продолжать вместе с пограничниками патрулирование восточной границы Латвии, сообщил министр обороны Артис Пабрикс.

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Он отметил, что в настоящее время ситуация не столь сложна, чтобы земессарги участвовали в охране восточной границы.

"Если в будущем ситуация ухудшится, мы обязательно вмешаемся", — добавил министр.

После введения чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 Национальные вооруженные силы с 30 марта оказывали помощь Государственной пограничной охране в патрулировании границ. Ежедневно на границе с Россией и Белоруссией в патрулировании участвовали до 60 солдат и земессаргов, а также до 15 транспортных средств.

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LETA

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LETA

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Артис Пабрикс
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