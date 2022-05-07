Латвийская армия по-прежнему использует старые чешские танки
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Несмотря на обеспечение Национальных вооруженных сил (НВС) бронетехникой и наличие бронетехники в распоряжении дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО, латвийская армия по-прежнему использует подаренные Чехией танки производства 60-х и 70-х годов.

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В марте 2000 года НВС получили три танка "T-55 AM2", которые подарила Чехия. Два танка произведены в 1978 году, один - в 1969 году. В 1982 году танки были капитально отремонтированы и модернизированы.

Как сообщила представитель НВС Сандра Брале, танки по-прежнему используются для обучения, а иногда и для выполнения тренировочных заданий. Два танка в настоящее время находятся в боевой готовности, а один поставлен на капитальный ремонт.

По словам Брале, сейчас танки для обучения используются не так интенсивно, как раньше, с учетом того, что в распоряжении размещенной в Адажи боевой группы НАТО имеются более современные машины.

До 2015 года Латвия была одной из стран НАТО, у которой не было собственной бронетехники, за исключением этих трех танков. Осенью 2015 года НВС получили из Великобритании первые боевые разведывательные машины. Позже у Австрии были приобретены самоходные гаубицы, а также получены первые броневики "Patria". До 2029 года латвийская армия планирует получить более 200 новых единиц бронетехники.

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