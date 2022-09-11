Латвийская госпрограмма оплодотворения — теперь без очереди

Благодаря дополнительному финансированию в этом году процедуру в рамках латвийской госпрограммы искусственного оплодотворения теперь можно получить без очереди. Раньше с момента подачи заявления до процедуры приходилось ждать примерно год, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Национальную службу здоровья (NVD).

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На госпрограмму медицинского оплодотворения в 2022 году выделено более 2,5 млн евро, что дает возможность постепенно сократить время ожидания для тех пар и женщин, которые обратились за данной медуслугой. В предыдущие два года на эти цели выделялось 1,3 миллиона евро в год.

Теперь NVD рассылает приглашения на получение услуги всем, кто встал в очередь до 31 августа текущего года, а для тех, кто решил подать заявку на участие в программе только сейчас, она будет доступна сразу. Всего же с января по сентябрь текущего года направлено 2780 писем-приглашений. За 12 месяцев прошлого года — 750.

Кроме того, начиная с текущего года увеличен возраст, до которого государственная программа будет доступна — для женщин это 40 лет (ранее - до 37 лет). Благодаря повышению возрастного порога увеличилось число женщин, состоящих на учете в возрасте от 35 до 40 лет.

В NVD сообщили, что всего с 2012 года, когда в Латвии была введена оплачиваемая государством программа медицинского оплодотворения, до сентября 2022 года было проведено более 5900 процедур. Согласно информации, предоставленной медицинскими учреждениями, положительный результат наблюдается примерно в половине случаев.

Информацию о порядке подачи заявки можно найти на сайте NVD по информационному телефону Центра обслуживания клиентов 80001234.

С 1 августа латвийские медицинские учреждения должны предоставлять эпидуральную анестезию при родах бесплатно. Даже в тех случаях, когда желание использовать анестезию выразила сама роженица.