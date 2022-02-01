Латвийская киноидустрия получит 6 млн евро на производство новых фильмов и сериалов

По предложению Министерства культуры правительство решило выделить финансирование в объеме 5,1 млн евро из средств React-EU и 900 тысяч евро из госбюджета латвийской киноиндустрии. Это поможет работникам отрасли быстрее преодолеть негативные последствия для отрасли, вызванные пандемией Covid-19.

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Как сообщила LETA руководитель Отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале, выделенное финансирование позволит снять от шести до восьми новых фильмов и сериалов. Это могут быть как качественные полномотражные фильмы с высокой художественной ценностью, так и оригинальные сериалы. Производство такой продукции позволит сохранить рабочие места в отрасли. А снятые фильмы расширят доступность услуг культуры для местной аудитории.

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) отметил, что в программе столетия Латвии большая роль отводилась созданию национального кино. И сейчас важно удержать достигнутый уровень развития отрасли, что потребует в ближайшие годы дополнительного финансирования.

Для реализации программы Национальный киноцентр проведет отбор проектов, создаст экспертный совет и выберет партнеров проекта — кинопродюсеров. А уже кинопродюсеры смогут в рамках проекта снять

от шести до восьми фильмов и сериалов. Экспертный совет Национального киноцентра будет оценивать художественное и профессиональное качество проектов. В свою очередь, надзор за отбором и реализацией проектов будет осуществлять подведомственное Министерству финансов учреждение — Центральное агентство финансов и контрактов.

Кокале сообщила, что Национальный киноцентр планирует объявить подачу заявок до 7 февраля. Новые сериалы и фильмы должны быть сняты к концу 2023 года. Предусматривается, что Экспертный совет будет оценивать проекты в соответствии с положением Кабинета Министров (КМ) о порядке предоставления государственного финансирования проектам в сфере кино.

Поскольку чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией Covid-19, и принятые ограничения в Латвии, как и во всем мире, существенно повлияли на индустрию культуры и творчества, то Латвии доступно финансирование

React-EU. Из этой европейской программы средства направляются на поддержку культурных и творческих индустрий в преодолении кризиса и после него.

Поддержка будет осуществляться по трем направлениям: поддержка профессиональных негосударственных организаций в сфере культуры, обеспечение доступности разностороннего профессионального искусства в центрах развития национального или регионального значения в Латвии, поддержка компаний киноиндустрии, продвижение их профессионального потенциала и роста. Условия поддержки по каждому из направлений предстоит разработать в виде отдельных постановлений правительству.