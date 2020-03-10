Латвийская компания делает "спекулянтоустойчивое" приложение для продажи билетов

Компания Tixico разрабатывает приложение для продажи билетов, которое будет контролировать вторичный рынок и поможет избавиться от спекулянтов, сообщает Latvijas Radio. Если человек продает билет перед концертом, то он больше не будет для него доступен после продажи, а значит, он не сможет продать один билет нескольким покупателям.

Приложение будет использовать технологию блокчейна.

"Сам блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, которая позволяет удостовериться в правильности и безопасности данных без какой-либо возможности фальсификации", — рассказывает глава Tixico Нормунд Вуцанс.

Он отмечает, что в Латвии многие столкнулись с трудностями в приобретении билетов на Праздник песни и танца. В приложении организаторы мероприятий смогут сами определять, можно ли перепродавать билеты и сколько раз, а также минимальные и максимальные цены продажи.

Приложение сейчас на стадии тестирования и будет готово к началу лета. По словам Вуцанса, уже 20 клиентов подали заявку на тестирование Tixico после его запуска. Это организаторы спортивных мероприятий, киберспортивных турниров, нескольких конференций и музыкальных концертов.